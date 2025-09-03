Osmaniye'de bir erkek, kızını av tüfeğiyle yaraladı!
Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde M.K. isimli erkek, kızı olduğu belirtilen Nilgün K'ye tüfekle ateş etti. Yaralanan kadın ve olayın ardından çevredekiler tarafından darp edilen zanlı M.K., hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Saldırının ardından çevredekiler zanlıyı darbetti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan kadın ve zanlı, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin otogardaki incelemesi sürüyor.