Osmaniye'de bir erkek, kızını av tüfeğiyle yaraladı!

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde M.K. isimli erkek, kızı olduğu belirtilen Nilgün K'ye tüfekle ateş etti. Yaralanan kadın ve olayın ardından çevredekiler tarafından darp edilen zanlı M.K., hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 03.09.2025 14:28
  • Giriş: 03.09.2025 14:28
  • Güncelleme: 03.09.2025 14:32
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Osmaniye'de otogarda babası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı.

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde M.K., kızı Nilgün K'ye tüfekle ateş etti.

Saldırının ardından çevredekiler zanlıyı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan kadın ve zanlı, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin otogardaki incelemesi sürüyor.

