Osmaniye'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu
Kaynak: AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde, yayladan dönen anne ve baba 27 yaşındaki oğulları Tufan Alişan'ın hareketsiz yattığını gördü.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, gencin bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirlendi. Cenaze, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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