Osmaniye'de büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Değirmendere köyündeki ahırdan 1 büyükbaş hayvan çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce hırsızlığı yaptığı belirlenen zanlılar Y.K. ve N.K.Ç. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan büyükbaş hayvan da sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.