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Osmaniye'de çaldığı minibüsü çekiciyle tamirciye götüren zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 03.02.2024 13:52
  • Giriş: 03.02.2024 13:52
  • Güncelleme: 03.02.2024 13:52
Kaynak: AA
Osmaniye'de çaldığı minibüsü çekiciyle tamirciye götüren zanlı yakalandı

Osmaniye'de çaldığı minibüsü arızalanınca çekiciyle tamirciye götüren ve burada yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Dumlupınar Mahallesi'nde bir vatandaşa ait minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki 56 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirenin Batuhan A. olduğunu tespit etti.

İncelenen görüntülerde aracın çekici üzerinde Küçük Sanayi Sitesi'ne götürüldüğünü belirleyen ekipler, zanlıyı tamircide yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

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