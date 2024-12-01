Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Osmaniye'de çekicide 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu

Ajans Haberleri
  • 01.12.2024 10:02
  • Giriş: 01.12.2024 10:02
  • Güncelleme: 01.12.2024 10:03
Kaynak: AA
Osmaniye'de çekicide 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu

Osmaniye'de 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çekicinin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları çekiciyi kontrol noktasında durdurdu.

Araçta narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü Salih A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol