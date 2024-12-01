Osmaniye'de çekicide 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu
Kaynak: AA
Osmaniye'de 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çekicinin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları çekiciyi kontrol noktasında durdurdu.
Araçta narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü Salih A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.