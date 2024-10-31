Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Fenk Yaylası'nda ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 1 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda itfaiye aracı ve personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İlk tespitlere göre yangında 7 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.