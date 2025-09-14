Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü
Kaynak: AA
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.
Yukarıçiyanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.