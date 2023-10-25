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Osmaniye'de cipte 10 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 25.10.2023 09:58
  • Giriş: 25.10.2023 09:58
  • Güncelleme: 25.10.2023 09:58
Kaynak: AA
Osmaniye'de cipte 10 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de bir cipte 10 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir cipi durdurdu.

Narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, aracın orta konsol, motor ve bagaj bölümündeki gizli bölmelerde toplam 10 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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