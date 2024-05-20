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Osmaniye'de demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 işçi öldü

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde faaliyet yürütün Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi. Devrilme sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 20.05.2024 16:56
  • Giriş: 20.05.2024 16:56
  • Güncelleme: 20.05.2024 16:56
Kaynak: AA
Osmaniye'de demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 işçi öldü

Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren işçilerin cansız bedeni morga götürüldü.

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