Osmaniye'de depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Hizmetlerin aksamaması için kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.