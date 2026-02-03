Giriş / Abone Ol
Osmaniye'de depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara

Osmaniye Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Eğitim
  • 03.02.2026 19:07
  • Giriş: 03.02.2026 19:07
  • Güncelleme: 03.02.2026 19:10
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Hizmetlerin aksamaması için kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

