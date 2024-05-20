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Osmaniye'de fabrikada kireç silosu çöktü: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Büyüktüysüz beldesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir  fabrikada meydana gelen çökmede 2 işçi hayatını kaybetti 1 işçi de yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 20.05.2024 18:08
  • Giriş: 20.05.2024 18:08
  • Güncelleme: 20.05.2024 18:10
Kaynak: ANKA
Osmaniye'de fabrikada kireç silosu çöktü: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralı
FOTOĞRAF: ANKA

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Büyüktüysüz beldesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir  fabrikada meydana gelen çökmede 2 işçi hayatını kaybetti 1 işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Osmaniye Sanayi Bölgesi'nde yeni yapılan bir fabrikanın içerisinde kireç silosu çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda 2 işçi hayatını kaybederken 1 işçi yaraladı. Yaralı işçi ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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