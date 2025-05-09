Osmaniye'de genç kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi

Osmaniye'de 20 yaşındaki genç kadın evli olduğu erkek Serkan Yılmaz tarafından öldürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 1531 Sokak'ta oturan Fatma Yıldız ile eşi Serkan Yılmaz (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Sesleri duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Eve gelen ekipler, Fatma Yıldız'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, Serkan Yılmaz'ı gözaltına aldı.

Yapılan inceleme sonrası cenaze, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.