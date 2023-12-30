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Osmaniye'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hamile eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2023 22:10
  • Giriş: 30.12.2023 22:10
  • Güncelleme: 30.12.2023 22:10
Kaynak: AA
Osmaniye'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kentte eşi Hediye K'yi öldürdükten sonra aracıyla kaçarken uçuruma yuvarlanan Salim K, yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Cengiz Topel Mahallesi'nde 5 aylık hamile eşi Hediye K. ile tartışan Salim K, tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayarak öldürmüştü.

Olay sonrası kaçan Salim K'nin kullandığı araç, Mezitli köyü yakınlarında uçuruma yuvarlanmış, yaralı olarak kurtarılan zanlı hastaneye kaldırılmıştı.

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