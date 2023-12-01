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Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 01.12.2023 13:45
  • Giriş: 01.12.2023 13:45
  • Güncelleme: 01.12.2023 13:45
Kaynak: AA
Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de hırsızlık suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli tarihlerde ev ve iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini ve adresini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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