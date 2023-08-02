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Osmaniye'de iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2023 17:18
  • Giriş: 02.08.2023 17:18
  • Güncelleme: 02.08.2023 17:18
Kaynak: İHA
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Osmaniye'de iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi -Osmaniye yolu Çamiçi Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla Düziçi Devlet hastanesine kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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