Osmaniye'de iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi -Osmaniye yolu Çamiçi Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla Düziçi Devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.