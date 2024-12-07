Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi yakınlarında 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Akıncı idaresindeki otomobil, Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Diğer araçta bulunan 2 yaralı ise ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.