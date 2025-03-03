Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.03.2025 12:16
  • Giriş: 03.03.2025 12:16
  • Güncelleme: 03.03.2025 12:16
Kaynak: AA
Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kadirli-Sumbas kara yolunun Yusufizzettin köyü yakınlarında, plakaları öğrenilemeyen Hür Mehmet Üzer (44) idaresindeki otomobil ile V.A'nın (43) kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Hür Mehmet Üzer, yaşamını yitirdi.

BirGün'e Abone Ol