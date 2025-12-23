Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.12.2025 09:53
  • Giriş: 23.12.2025 09:53
  • Güncelleme: 23.12.2025 09:53
Kaynak: AA
Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

B.E. idaresindeki 31 ARN 937 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Tatarlı köyü kavşağında C.B'nin kullandığı 80 LP 814 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Babur, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

BirGün'e Abone Ol