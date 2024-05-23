Osmaniye'de iş cinayeti: Otomobilin çarptığı işçi öldü

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi mevkisinde dün saat 22.30 sıralarında seyir halinde olan bir otomobil, yol kenarında bulunan dubaları toplayan Veli Eroğlu isimli işçiye çarptı. Çarpma nedeniyle işçi hayatını kaybetti.

Osmaniye'de yol yapımında çalışan Veli Eroğlu (45), dubaları topladığı sırada otomobil çarpması sonucu yaşamını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-400 kara yolu Toprakkale ilçesi mevkisinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan Veli Eroğlu’na, yol kenarında bulunan dubaları toplarken otomobil çarptı.

Kazada Eroğlu, yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Veli Eroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eroğlu’nun cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.