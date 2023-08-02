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Osmaniye'de iş yerindeki patlamada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2023 14:47
  • Giriş: 02.08.2023 14:47
  • Güncelleme: 02.08.2023 14:47
Kaynak: AA
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Osmaniye'de iş yerindeki patlamada 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de oto yıkama ve yağlama servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Sanayi Sitesi Egzozcular Sokak'taki işletmede, atık yağların depolandığı bölümde henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

Üç kişinin yaralandığı patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangın, park halindeki 2 tanker ve 1 otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oto yıkama ve yağlama servisi ile araçlardaki yangın da itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

İş yeri ve araçlarda hasara neden olan patlamanın sebebi araştırılıyor.

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