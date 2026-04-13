Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Osmaniye merkez ve Kadirli ilçesinde IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

  • Giriş: 13.04.2026 18:07
  • Güncelleme: 13.04.2026 18:15
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İl Emniyet Müdürlüğü, IŞİD'in Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Kent merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Suriye uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, serbest bırakılan diğerleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

