Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 4 tutuklama
Osmaniye merkez ve Kadirli ilçesinde IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü, IŞİD'in Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
Kent merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Suriye uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, serbest bırakılan diğerleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.