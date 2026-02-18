Osmaniye'de kadın cinayeti: Boşandığı kadını katleden erkek intihar etti
Düziçi’nde Semih Öner, sabah saatlerinde boşandığı kadın İlknur Kor’un evine giderek tartışma sonrası Kor’u katletti. Olay yerinden ayrılan Öner, Esentepe mevkisinde aynı silahla intihar etti. İki kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 37 yaşındaki Semih Öner, boşandığı kadın 33 yaşındaki İlknur Kor'u tabancayla katlettikten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi’nde meydana geldi.
Semih Öner, bir süre önce boşandığı İlknur Kor'un evine gitti.
İkili arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan tartışma büyüyünce Semih Öner, Kor'u tabancayla vurarak katletti.
Olay yerinden ayrılıp, Esentepe mevkisinde boş araziye giden Öner, aynı tabancayla intihar etti.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla iki bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Öner ve Kor'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.