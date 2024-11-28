Osmaniye'de kavgada bıçaklanan kişi öldü
Kaynak: AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı’nda, Mustafa Güler (32) ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada grup tarafından bir süre kovalanan Güler, bıçaklanması sonucu ağır yaralandı.
Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Polis, olaya karıştıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Mustafa Güler'in şüphelilerce kovalanarak bıçaklanması ve olay yerinden kaçmaya çalışması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.