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Osmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Osmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 15:44
  • Giriş: 06.09.2023 15:44
  • Güncelleme: 06.09.2023 15:44
Kaynak: AA
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Osmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Rauf Bey Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, o sırada yolda yürüyen Suriyeli Yasin Eyyup'a çarptı.

Ağır yaralanan Eyyup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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