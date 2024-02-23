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Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 23.02.2024 14:31
  • Giriş: 23.02.2024 14:31
  • Güncelleme: 23.02.2024 14:31
Kaynak: AA
Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

 Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Emrah S. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Sürücünün, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ile 203 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, sürücü ile otomobildeki İbrahim Halil S'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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