Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi
Kaynak: AA
Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Emrah S. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.
Sürücünün, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ile 203 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis, sürücü ile otomobildeki İbrahim Halil S'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.