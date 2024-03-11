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Osmaniye'de kuzenlerin borç kavgası; 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 11.03.2024 15:09
  • Giriş: 11.03.2024 15:09
  • Güncelleme: 11.03.2024 15:10
Kaynak: DHA
Osmaniye'de kuzenlerin borç kavgası; 1 ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Eyüp S. (46), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Musa Batur'u (48) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bahadırlı köyü Kıraçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bahadırlı köyü muhtar adayı Musa Batur, kuzeni Eyüp S.'nin evine gitti. İki kuzen arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Eyüp S., evindeki av tüfeğiyle Musa Batur'a ateş etti. Batur kanlar içerisinde yere yığılırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Batur'un hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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