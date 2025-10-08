Giriş / Abone Ol
Osmaniye'de minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 08.10.2025 21:19
  • Giriş: 08.10.2025 21:19
  • Güncelleme: 08.10.2025 21:19
Kaynak: AA
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adem Altun idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Çona köyü yakınlarında aynı yönde seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

