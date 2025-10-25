Osmaniye'de motorin zammına tepki: "Çiftçiyim mazot alacak param yok"

Osmaniye'de 3 lira 3 kuruşluk motorin zammına tepki gösteren yurttaşlar, "Çiftçiyim mazot alacak param yok. Tarlaları da ekemiyoruz boş kaldı, süremiyoruz da nasıl edeceğiz bilmiyorum" dedi.

Litresi 54 lira 16 kuruş olan mazot, gelen 3 lira 3 kuruşluk zamın ardından 57 lira 19 kuruş oldu. Zamma karşı vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş, "Bu ortama alıştık artık yapacak hiçbir şey yok ki. Çiftçilikle uğraşıyorum şimdi tarlaya gidiyorum ne yapacağımızı bilmiyorum. Traktörler tarlada çalışıyor. Şu an zor durum zaten hiç bir şey para yapmıyor. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu.

Bir vatandaş, "Bıktık usandık yani görüyorsunuz mazot 60 lira olacak yılbaşına. Nereye gidiyor çiftçilerin hali belirsiz" diye yaşadıklarını anlattı.

Bir başka vatandaş da çiftçilik yaptığını belirterek, "Alıştık bu zamlara ne yapalım ki. Çiftçilik yapıyorum. Mazot zammı etkilemez olur mu? Tarlaları ekmeye çalışacağız, herhalde böyle giderse ekemeyiz" diye konuştu.

"TARLALARI DA EKEMİYORUZ BOŞ KALDI"

Bir başka vatandaş da "Alıştık hiç görmez olduk, 3 lira da koysa 13 lira da mecburuz almaya işimiz gücümüz. Çiftçilik yapıyorum ektiğimizi ekeceğiz ekemediğimiz kalacak ne yapalım" diye yaşadığını sıkıntıyı dile getirdi.

Bir vatandaş da sitemini "Biraz daha gelsin hatta, parası olan binsin olmayan binmesin, yapacak bir şey yok burada" diye dile getirdi.

"Ne düşüneyim, kötülükten başka bir şey yok" diyen bir çifitçi de "Çiftçiyim, mazot alacak param yok. Tarlaları da ekemiyoruz boş kaldı, süremiyoruz da nasıl edeceğiz bilmiyorum" dedi.