Osmaniye'de motosikletle bahçe duvarına çarpan çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde motosikletle bahçe duvarına çarpan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

  • 04.10.2025 23:03
  • Giriş: 04.10.2025 23:03
  • Güncelleme: 04.10.2025 23:04
Kaynak: AA
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Yukarı Karderesi köyünde Mehmet A'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

