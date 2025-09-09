Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sumbas ilçesi Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.