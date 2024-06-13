Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Osmaniye'de yangınların önlenmesi amacıyla belirlenen alanlar dışında orman girişleri 15- Haziran'dan 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Valilik tarafından alınan kararda, ayrıca, ormanlık alanların çevresinde, çevresinden ya da içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklandı.

Güncel 13.06.2024 10:42 Giriş: 13.06.2024 10:42

Güncelleme: 13.06.2024 10:42 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA