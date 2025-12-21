Osmaniye'de park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Veysel Ç. (19) ve Emine Eylül K'ye (16) ulaşamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kasaplık yapan Veysel Ç'nin 33 AZJ 479 plakalı hafif ticari aracının Asri Mezarlığı'na gittiğini belirledi.

Mezarlığı araştıran ekipler, park halinde bulunan araçtaki Veysel Ç. ve Emine Eylül K'nin bıçak yarası sonucu öldüğünü tespit etti.

Araçta ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.