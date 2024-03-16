Osmaniye'de refüje bırakılan çanta, bomba paniğine neden oldu

Osmaniye'de refüjdeki ağaç dibine bırakılan şüpheli çanta, bomba paniğine neden oldu. Yol trafiğe kapatılıp çevre güvenliği alındıktan sonra, bomba imha uzmanlarınca robot ile uzaktan kontrollü bir şekilde patlatılan çanta, boş çıktı.

Merkez Alibeyli Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki refüjde ağacın dibine bırakılan şüpheli çanta, vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici araç getirildi, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Bomba imha robotu ile uzaktan kontrollü şekilde patlatılan çanta, boş çıktı. Polisin çalışmasının ardından yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.