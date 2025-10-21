Giriş / Abone Ol
Osmaniye'de sağanak etkili oldu, ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Güncel
  • 21.10.2025 22:30
  • Giriş: 21.10.2025 22:30
  • Güncelleme: 21.10.2025 22:32
Kaynak: AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kamil Kara Bulvarı, Cengiz Topel Mahallesi, Şehit Orhan Gök Mahallesi, Tevfik Pampal, Atatürk ve Cemalpaşa caddelerinde su birikintileri oluştu, bazı araçlar mahsur kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Osman Nuri Saygılı Caddesi'nin bir kısmı su baskını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yağış sırasında bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

