Osmaniye'de SEÇ Turizm'e ait yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 6 ölü, 11 yaralı
Osmaniye'de saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında seyir halinde olan SEÇ Turizm'e ait yolcu otobüsü, aynı güzergahta TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi.
Sürücü ismi öğrenilemeyen SEÇ Turizm'e ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle aynı güzergahta TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.