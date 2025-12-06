Osmaniye'de SEÇ Turizm'e ait yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Can kaybı ve yaralılar var

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında meydana geldi.

A.A. (42) idaresindeki SEÇ Turizm'e ait İzmir-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, lastiği patlayan ve duran H.K. (52) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

VALİLİK CAN KAYBI VE YARALI SAYISINI PAYLAŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kazanın ardından tır sürücüsü H.K. gözaltına alındı. Bölgede kazaya karışan araçların kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor.