Osmaniye'de sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti
Sumbas'ta sulama kanalına düşen Şeref Parmaksız isimli yurttaş hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.
Reşadiye köyünde yaşayan Şeref Parmaksız'ın sulama kanalına düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kanalda arama yapan ekipler, Azaplı köyü yakınlarında Parmaksız'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.