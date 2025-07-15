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Osmaniye'de sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

Sumbas'ta sulama kanalına düşen Şeref Parmaksız isimli yurttaş hayatını kaybetti.

Güncel
  • 15.07.2025 12:45
  • Giriş: 15.07.2025 12:45
  • Güncelleme: 15.07.2025 12:47
Kaynak: AA
Osmaniye'de sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.

Reşadiye köyünde yaşayan Şeref Parmaksız'ın sulama kanalına düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanalda arama yapan ekipler, Azaplı köyü yakınlarında Parmaksız'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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