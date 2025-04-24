Osmaniye'de sulama kanalında elektrik akımı: Bir çocuk ve annesi öldü

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılan bir çocuk ve annesi yaşamını yitirdi.

Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem Üstün (6) elektrik akımına kapıldı.

Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün (37) de akıma kapıldı.

Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası bölgenin elektriği kesilirken, sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını bulmak için çalışma başlatıldı.