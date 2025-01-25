Osmaniye'de takside 5 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA
Osmaniye'de 5 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen taksideki 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Araçta yapılan aramada, kapı içine gizlenmiş 5 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan taksideki 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.