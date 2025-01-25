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Osmaniye'de takside 5 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 25.01.2025 17:38
  • Giriş: 25.01.2025 17:38
  • Güncelleme: 25.01.2025 17:38
Kaynak: AA
Osmaniye'de takside 5 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de 5 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen taksideki 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kapı içine gizlenmiş 5 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan taksideki 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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