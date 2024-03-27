Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi
Kaynak: AA
Osmaniye'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 477 sikke ve bronz objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Osmaniye Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde durdurdukları şüphelinin üzerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 477 sikke ve bronz objeler ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen sikke ve objeler müze müdürlüğüne teslim edildi.