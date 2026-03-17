Osmaniye'de TIR çaya uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye’de karton yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamus Çayı’na uçtu. 54 yaşındaki şoför Mustafa Canik olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı, cenaze otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Kaza, sabah saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Osmaniye gişeleri mevkisinde meydana geldi.
Gaziantep yönüne giden karton yüklü TIR, sürücüsü Mustafa Canik'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamus Çayı’na uçtu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Canik’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa Canik'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.