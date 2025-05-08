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Osmaniye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.05.2025 21:00
  • Giriş: 08.05.2025 21:00
  • Güncelleme: 08.05.2025 21:00
Kaynak: AA
Osmaniye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cemil G. idaresindeki 27 SZ 901 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Yarbaşı mevkisinde seyir halindeki 80 ACE 267 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Cemil G. ve aynı araçtaki 1 kişi ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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