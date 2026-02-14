Giriş / Abone Ol
Osmaniye'de toprak kayması: Bölgede yarık oluştu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kaymasından etkilenen köydeki bir ev, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Bölgedeki bazı yurttaşlar tahliye edilirken derin yarık oluştu.

Güncel
  • 14.02.2026 13:00
  • Giriş: 14.02.2026 13:00
  • Güncelleme: 14.02.2026 13:12
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde aşırı yağışların ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle bazı yurttaşlar tahliy edildi.

Söğütlügöl köyünde, etkili olan yağışların ardından toprak kayması yaşandı. Yerleşim bölgesinde toprakta derin yarık oluştu.

Toprak kaymasından etkilenen köydeki bir ev, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Yetkililer, can kaybının önüne geçmek için riskli bölgelerdeki yurttaşları tahliye etti.

