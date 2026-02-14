Osmaniye'de toprak kayması: Bölgede yarık oluştu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kaymasından etkilenen köydeki bir ev, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Bölgedeki bazı yurttaşlar tahliye edilirken derin yarık oluştu.
Kaynak: ANKA
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde aşırı yağışların ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle bazı yurttaşlar tahliy edildi.
Söğütlügöl köyünde, etkili olan yağışların ardından toprak kayması yaşandı. Yerleşim bölgesinde toprakta derin yarık oluştu.
Toprak kaymasından etkilenen köydeki bir ev, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.
Yetkililer, can kaybının önüne geçmek için riskli bölgelerdeki yurttaşları tahliye etti.