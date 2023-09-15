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Osmaniye'de uyuşturucu bulunan kamyonun şoförü gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 17:31
  • Giriş: 15.09.2023 17:31
  • Güncelleme: 15.09.2023 17:31
Kaynak: AA
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Osmaniye'de uyuşturucu bulunan kamyonun şoförü gözaltına alındı

Osmaniye'de 28 kilo 100 gram esrar ele geçirilen kamyonun şoförü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri, şüpheli H.E'nin uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

H.E'nin kullandığı kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durduran ekipler, narkotik köpeği desteğiyle yaptıkları aramada, araçta 28 kilo 100 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan H.E. emniyete götürüldü.

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