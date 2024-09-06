Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 09:59
  • Giriş: 06.09.2024 09:59
  • Güncelleme: 06.09.2024 09:59
Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, 2 bin 367 uyuşturucu hap, 79,46 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeğiyle hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol