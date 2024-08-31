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Osmaniye'de valizde uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

Osmaniye'de 6 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 31.08.2024 23:20
  • Giriş: 31.08.2024 23:20
  • Güncelleme: 31.08.2024 23:20
Kaynak: AA
Osmaniye'de valizde uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle otomobilin bagajındaki valizde arama yapan ekipler, 6 kilo 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

Polis ekipleri araçtaki B.A. ve H.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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