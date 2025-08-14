Osmaniye'de yangın ihbarına giderken yaralanan orman işçisi öldü: Can kaybı 2'ye yükseldi
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken devrilen arazözde bulunan orman işçisi Ali Tekerek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Can kaybı 2'ye yükselirken 3 kişi ise yaralanmıştı.
Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken yaralanan orman işçisi Ali Tekerek, hayatıonı kaybetti.
Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde 13 Ağustos'ta orman yangını ihbarına giden arazöz devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Ali Tekerek, hayatını kaybetti.
Ali Tekerek'in cenazesinin ikindi namazının ardından Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.