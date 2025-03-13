Osmaniye'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Osmaniye'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 6 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 USB bellek, 1 dizüstü bilgisayar, harici bellek ile hard disk ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin hesaplarında 1,9 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu öğrenildi.