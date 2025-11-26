Osmaniye'de yedikleri pastadan zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Osmaniye’deki Mustafa Özden Ortaokulu’nda dışarıdan alınan pastayı tüketen 12 öğrenci rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: ANKA
Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Mustafa Özden Ortaokulu'nda Öğretmenler Günü nedeniyle dışarıdan aldıkları pastayı yiyen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.