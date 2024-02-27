Osmaniye'de yolcu otobüsünde 11 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunmasına ilişkin bir yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda belirlenen yolcu otobüsünü durduran ekipler, narkotik detektör köpeğiyle arama yaptı.
Aramada, otobüsün bagajında bulunan bir bavulda 11 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan bavulun sahibi Süleyman T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.